Hizo llorar a la novia; Sacerdote abandona boda porque los estaban grabando

El mantimoivo es uno de los pasos más difíciles de tomar como pareja, pues significa un compromiso legal y religioso con la pareja, pero estos eventos usualmente son de pura felicidad y alegría.

Sin embargo las bodas, pueden ser arruinadas por el más pequeño de los inconvenientes, en este caso, un sacerdote hizo llorar a la novia porque este se retiró en plena ceremonia pues este se percató que era grabado.

El fotógrafo de Tik Tok denunció por medio de su cuenta, como un sacerdote se retiró al momento de darse cuenta de que la ceremonia era grabado, algo que le indignó y molestó.

"Voy a reportar eso, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad, no está Dios en su corazón", declaró el profesional de la fotografía, manifestando su preocupación por la falta de respeto percibida.

Por su parte, el sacerdote argumentó que fue el fotógrafo quien interfirió en el normal desarrollo de la ceremonia nupcial al buscar protagonismo. En palabras del párroco, "impidió que se realizara la boda al entrometerse cuando estaba en su labor ante los novios".