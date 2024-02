Hombre demanda a McDonald´s por queso de hamburguesa que casi lo mata

Un hombre del condado de Rockland está demandando a McDonald´s después de revelar que un trozo de queso fuera de lugar en su Big Mac casi lo mata en febrero de 2021, pero reveló que aún come en dicho restaurante de comida rápida, aunque es más cauteloso y solo ordena "hamburguesa simple".

"Volví a McDonald´s", dijo Charles Olsen, quien tiene una grave alergia a la leche, al Post esta semana. "Pero ya no confío en que McDonald´s siga ninguna especificación del pedido, como no incluir queso".

De acuerdo con el New York Post, Olsen sufrió una reacción anafiláctica después de dar un bocado a la famosa hamburguesa, según una demanda presentada recientemente.

El percance lo llevó de urgencia al hospital, donde pensó que "podría no sobrevivir", dijo.

Ahora solo pido sus papas fritas y una hamburguesa simple, sin nada encima. Solo la carne y el pan", dijo. "Simplemente no puedo correr el riesgo de que vuelva a suceder".

Olsen también dijo esta semana que todavía evita comer fuera en la mayoría de los restaurantes casi tres años después del inquietante incidente que, según explicó el joven de 28 años, comenzó como una "noche normal" con amigos, y él pidiendo en uno de sus "lugares habituales".

Una experiencia "aterradora" tras equivocación de McDonald´s

Dijo que hizo su pedido habitual con la especificación "sin queso" a través de Door Dash como lo ha hecho "muchas veces". Cuando llegó la comida y abrió su hamburguesa, no hubo indicación de que el pedido estuviera equivocado.

Cuando recibí mi comida, abrí la hamburguesa y se veía como siempre cuando la pedía. No vi ningún queso derritiéndose por los lados", dijo Olsen en respuestas escritas a través de sus abogados. "Supuse que era como todas las demás veces que había comido allí antes".

Pero rápidamente sufrió una reacción que empeoró rápidamente, dijo.

Estaba frustrado porque McDonald´s se equivocó en el pedido", recordó. "Pero a medida que empeoraron mis síntomas, comencé a preocuparme y me di cuenta de lo grave que era.

Cuando sentí que se me cerraba la garganta y me costaba respirar, realmente pensé que podría no sobrevivir".

Olsen y su novia se apresuraron al hospital en un Uber, porque pensaron que una ambulancia podría tardar demasiado, dijo.