Hombre interrumpe boda y asegura que el novio es el prometido de su hija

De telenovela, en Choluteca, Honduras, un hombre se armó de valor para interrumpir una boda y rápidamente se hizo viral en redes.

A través de la plataforma de TikTok, un internauta compartió el video donde se aprecia que un sujeto detiene la ceremonia de una boda, pues presuntamente el novio estaba comprometido con su hija.

De acuerdo a las imágenes, la celebración se llevó a cabo al aire libre y todo parecía ser un día perfecto para los novios.

Hasta que de pronto, un hombre furioso comenzó a gritar que no habrá boda, ya que había pedido la mano de su hija.

"Me van a perdonar, pero aquí no hay boda ni pinch* hijos de put*, te ibas a casar con mi hija el 27 de este mes, qué me vas a decir que no ahora. Me fuiste a pedir su mano hijo. Te mereces morir", exclamó el padre de familia.

Por tal motivo, en medio de la confusión, los invitados se acercan para evitar que el hombre agrediera al novio, mientras que la novia no sabía qué hacer por el alboroto.

Así mismo, se puede apreciar que otro asistente estaba dispuesto a irse a los golpes, pero afortunadamente otra persona mencionó que lo mejor es hablar a las autoridades.

No obstante, la joven engañada llega al lugar, pero solo hace una pequeña aparición en el video y en seguida se retira del lugar.

Hasta el momento, el video cuenta con gran cantidad de reproducciones y un sinfín de malos comentarios en contra del hombre que engañó a las dos mujeres.