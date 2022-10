¡Increible! Lo corren del buffet por comerse 35 platos de pasta

Un hombre originario de Brasil en sus redes sociales presumió que consumió 35 platos de pasta en el buffet de un restaurante de São Paulo, que tenía una tentadora oferta en la que podías comer todo lo que quisieras, pagando sólo 19.90 reales equivaentes a 70 pesos.

João Carlos quiso aprovechar la promoción: en un principio solicitó 10 platos, 5 de lasañas, 3 ñoquis y 2 fideos; luego continuó comiendo 5 más: 3 ñoquis rellenos y 2 fideos, teniendo en cuenta que en la última tanda los platos fueron reforzados.

Su hambre era tanta que volvió a pedir 4 porciones de lasaña y otras 4 de ñoquis, a lo que el mesero del lugar se sorprendió; después, apareció el gerente del lugar y le habló para pedirle que se retirara.

"Por favor, ¿aceptaría una propuesta?, no tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada".

El hombre, quien además presume ser un amante de la comida, se sintió ofendido y decidió compartir su historia en Instagram, en donde explicó que logró comer los platillos porque sólo desayunó 8 piezas de pan y que su trabajo en la construcción es sumamente pesado.

Su caso se viralizó tanto que, incluso, el restaurante tuvo que emitir un comunicado e invitarlo a comer nuevamente.