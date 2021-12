Increíble: vende a su hijito y termina 12 años viviendo con lobos

Un menor vivió toda su infancia y adolescencia entre animales salvajes, con un estilo de vida primitivo en Sierra Morena.

Se le relaciona con Tarzán por la similitud con su historia o con Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba.

Marcos "N" nació el 7 de junio de 1946 en Córdoba y su madre falleció luego de dar a luz a su octavo hijo, cuando él tenía 3 años; su padre se volvió a casar con una mujer que lo maltrataba. Cuando tenía 6 años, su papá lo vendió a un pastor de cabras que lo llevó a Sierra Morena junto con otro pastor, para que cuidara de su rebaño.

Su cuidador falleció y el niño se quedó sólo en el monte; "un día me metí en una lobera a jugar con unos cachorritos que vivían ahí y me quedé dormido: cuando desperté, la loba cortaba carne de ciervo".

"Traté de quitarle un pedazo porque tenía hambre y me pegó un zarpazo; cuando alimentó a sus cachorros, me miró y me tiró un trozo".

"No quería tocarlo porque pensé que me atacaría, pero lo acercó con el hocico, lo tome y lo comí; pensé que me mordería pero sacó la lengua y me lamió: después de eso íbamos a todos lados juntos".