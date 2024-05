Influencer encuentra auto Mercedes-Benz en ¡68 mil pesos!

Después de que se diera a conocer que un joven encontró un par de aretes de Cartier en 237 pesos, ahora un nuevo caso se ha presentado, pero con la marca Mercedes-Benz.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, una influencer contó viendo carros se percató que había uno con el precio de 68 mil 519 pesos.

"Recuerdan lo q pasó con #cartier? Anoche curioseando carros me pasó esto al ver un #mercedesbenz incluso tengo el código QR que me mantiene la oferta por varios meses", se lee en la publicación de Mami Ra.

La usuaria señaló mediante videos que visitó una de las sucursales para aprovechar la oferta y comprar el Mercedes -Benz Clase A 35 AMG que vio en su página web.

"El vendedor me dio la razón. Yo llegué con mi QR que me lanza la página, y me dice: "pues sí, efectivamente el precio que te lanza la página es este, pero como nosotros somos concesionarios, simplemente somos vendedores de la marca no te podemos dar ese precio, pero la planta sí". Entonces ¿qué procede?, ponerme en contacto con la marca", expresó.

La influencer pidió apoyo de Profeco, quien le indicó debe dirigirse a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a su domicilio, llevando consigo toda la documentación que respaldara su caso, además de confirmar el tipo de moneda mencionada en el anuncio, para así iniciar el proceso de conciliación.

Mexicano recibe aretes de Cartier rematados por error

La marca francesa Cartier entregó el pasado mes de abril los aretes que vendió a muy bajo precio por error a un mexicano.

Aunque Cartier intentó disuadirlo con una botella de champagne y un portapasaporte a cambio de no enviarle los costosos aretes, al final el cliente ganó.

La exhibición del error de Cartier en redes y la queja ante la Profeco rindieron frutos y este tamaulipeco recibió sus costosos pendientes que compró en 237 pesos cada par.

Algunos internautas celebraron que el mexicano haya ganado el caso a la marca de lujo francesa, por lo que postearon memes festejando la hazaña del médico victorense.

<amp-img height="735" src="/u/fotografias/m/2024/5/21/f768x1-248430_248557_5050.png" width="768" layout="responsive" i-amphtml-layout="responsive"></amp-img>