Joven con cáncer rifa su vestido de novia luego de que su pareja la dejara

Querétaro.- Lucero, de tan solo 24 años, tuvo que enfrentar una difícil situación a su corta edad, y aunque ya se hizo su última quimioterapia, menciona esto aún no termina.

La joven, originaria de Querétaro, señaló que cuando se enteró que tenía cáncer de mama, se le vino el mundo encima.

A través de su cuenta de Facebook hizo pública su enfermedad y comenzó una rifa para pagar los gastos médicos; rifó su auto y también su vestido de bodas, ya que su pareja la abandonó cuando se enteró que tenía cáncer.

La mujer refirió que su papá también padecía cáncer y estaban viviendo una situación complicada.

"La verdad es que no hemos tenido tanta suerte, mi papá también tiene cáncer pero de piel y de igual manera estamos juntando dinero para sus gastos médicos ya que no sabemos si le den fecha de cirugía cercana porque seguro, y es mecánico por si alguno gusta en Circunvalación 230 en Querétaro", señaló hace tiempo en su red social.

La última quimioterapia de Lucero

Hace seis días la joven publicó en su cuenta de Facebook que se había realizado su última quimioterapia y que todo este proceso la había cambiado.

"Hoy fue mi última quimio. No tienen ni idea de lo mucho que he llorado, que me he desesperado y las malditas veces que quise rendirme. Nadie puede venir a juzgarme porque realmente no saben lo difícil que es llevar un proceso así.

"Esta bendita enfermedad también me ha enseñado con que personas cuento realmente y con quiénes nunca más. Me ha enseñado tanto y me sigue aterrando tanto porque es un proceso complicado! Libramos está primer parte de este proceso pero, nos falta un largo camino por recorrer. No soy la misma persona que era hace 1 año, porque ahora soy más fuerte", se lee en su cuenta de Facebook.