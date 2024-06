Joven presume que votó por Peso Pluma en las elecciones 2024 y recibe fuertes críticas.

Este domingo 2 de junio, durante las elecciones 2024 , se vivió un curioso y polémico incidente que encendió las redes sociales. Un joven, a través de su cuenta de X (@Nahuelista_01), presumió su boleta electoral en la que en lugar de votar por los candidatos oficiales, escribió el nombre del famoso cantante Hassan Emilio Kabande, conocido como Peso Pluma.

Esta acción, claramente anulando su voto, se llevó a cabo en el contexto de una elección crucial para el país, donde se elegiría al próximo presidente o presidenta de México. Entre los candidatos se encontraban Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez y Claudia Sheinbaum.

El joven publicó una imagen de su boleta electoral destinada a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, con el nombre de Peso Pluma escrito en grandes letras y acompañado de la frase "ya voté". Sin embargo, lejos de recibir apoyo o risas, la publicación desató una ola de críticas en su contra.

El acto de anular el voto de esta manera no solo refleja una falta de seriedad hacia el proceso democrático, sino también una desconexión con la importancia de las decisiones políticas que se toman en el país. No obstante, el joven no fue el único en cometer este acto. Otro usuario compartió una imagen de su boleta donde escribió el nombre de Natanael Cano, otro popular cantante de corridos tumbados, y también fue objeto de fuertes críticas.

Estos incidentes han generado un debate sobre la responsabilidad de los jóvenes votantes y la influencia de la cultura popular en decisiones políticas tan importantes. En un contexto donde se esperaba una participación seria y consciente, estas acciones son vistas como una trivialización del proceso electoral.