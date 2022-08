Joven se duerme en el cine y empleados lo dejan encerrado

Querétaro.- No cabe duda que el popular refrán ¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!, le quedó como anillo al dedo a un joven de Querétaro, luego de quedarse dormido en el cine.

Mediante la red social de TikTok, el usuario identificado como Mike compartió su anécdota tras haberse quedado encerrado en el cine durante la noche y al despertar se dio cuenta que estaba encerrado en una plaza.

Sin duda alguna, a más de una persona le ha pasado quedarse dormida en el cine, por lo que se debe tener cuidado, sobre todo si es la última función, ya que se corre el riesgo de quedar encerrado, y tal es el caso del hombre que cuya reacción dio mucho de qué hablar.

El video en cuestión de minutos, se volvió viral, con millones de "Me Gusta" y de reproducciones, pues el joven sé quedó atrapado en una sucursal porque nadie lo despertó.

De acuerdo con el clip de la cuenta @mikesanchezoficial, cuando despertó, se sentía confundido al ver la sala vacía y comenzó a reírse nerviosamente.

"Bro, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie y me apagaron... ¿Qué onda y los empleados?", dijo el chico en su video de TikTok.

Una vez más despabilado, salió de la sala y comenzó a caminar por la plaza en la que se encuentra el cine por sus instalaciones. No obstante, todos los locales se encontraban cerrados.

"No es cierto, ¿Y ahora? Neta me dejaron encerrado", reveló entre risas nerviosas.

También lee: Mineros supervivientes no fueron rescatados; Los expulsó el agua; Fiscalia

@mikesanchezoficial Les juro que me dio un buen de miedo ? sonido original - Mikelss Sanchez

En otro video, Mikelss Sanchez manifestó que pasó la noche en el cine al no encontrar a nadie que lo pudiera auxiliar.

Finalmente, como suele ser costumbre, la comunidad de TikTok rápidamente reaccionó ante el video del joven encerrado en el cine, por medio de múltiples comentarios.

"Ya está cerrado. Tu actitud al 1000 es la onda"; "llama a los bomberos"; "ríe para no llorar jsjsjs"; "el wey que cuida el cine viéndolo por las cámaras"; "me encanta que a pesar del miedo no soltó su vaso jajaja"; "seguro esta con otra el: en el cine encerrado"; "Ahí te robas los snickers, y agarras dotación de palomitas acarameladas y todo"; "No sé si reír o estar triste por qué fuiste solo al cine"; se lee en los comentarios del video.