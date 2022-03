La triste historia detrás de una foto de una madre y su hijo disfrazados de payasos

Siempre que pensamos en payasos nos imaginamos algún momento divertido, sobre todo cuando éramos niños, pues son quienes suelen encargarse de animar algún evento o fiesta, en particular festejos infantiles o bien, con su buen humor son estos personajes quienes se encargan de sacarnos alguna que otra carcajada.

Sin embargo, no todo alrededor del tema de los payasos tiene que ser felicidad. Basta con leer una historia en Twitter que recientemente se volvió viral y que ha conmovido el corazón de más de uno.

El pasado 15 de marzo un usuario originario de Xalapa, Veracruz, en México, llamado Carlos Spíndola subió a su perfil una fotografía de cuando era niño, en donde se le ve caracterizado de payaso al igual que otra mujer que está al lado de él, su madre, justamente para felicitarla por el día de su cumpleaños.

Pese a que pareciera que ambos están viviendo un momento feliz, detrás de esta foto existe una historia triste que ha conmovido a muchos.

Resulta ser que ese día, Carlos y su mamá se disfrazaron de payasos para darle una alegría a su hermana mayor, una niña de 12, quien sufría una enfermedad terminal y moriría tan solo un par de días más tarde.

Carlos contó que a los pocos días de que su hermana cumpliera años, los doctores la habían desahuciado luego de un largo tiempo de luchar contra una enfermedad progresiva. "Fue un momento durísimo, pero mi madre sí que sentía que había algo que hacer", recordó Spíndola.

Hoy es cumpleaños de mi madre y quería contarles la historia de esta foto vieja que no deja de conmoverme.



Somos mamá y yo actuando en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, quien moriría pocos días después debido a una enfermedad terminal con tan solo 12 años. [1] pic.twitter.com/CHmjhf4GBD — Carlos Spíndola (@Carlitospindola) March 15, 2022

Pese al duro golpe, su mamá decidió organizarle a su hija una fiesta de cumpleaños, algo que la pequeña nunca pudo disfrutar por sus problemas de salud.

El problema fue que en ese momento, la familia atravesaba por problemas económicos derivados de la enfermedad de la niña, por lo que no había dinero para contratar a unos payasos, lo cual no fue impedimento para que la fiesta contara con ellos.

"Como no había dinero para los payasos, la enfermedad se lo había consumido todo ya, mamá, que tiene la comedia en sus venas, escribió un sketch muy divertido y consiguió dos trajes de payasos".

Un nuevo obstáculo apareció, sus familiares no querían participar en algo como eso en las circunstancias que atravesaban, así que Carlos salió al rescate: "yo, con 8 años, le dije a mamá que sería su ayudante y así fue: me aprendí el guion y me acuerdo haber actuado muy bien".

"Mi hermana no dejó de reír durante todo el sketch. Y aún recuerdo cuánto se sorprendió de ver qué los payasos éramos mamá y yo. Fue un día feliz, muy feliz, en medio de la desesperanza... Mi hermana murió un par de días después con una sonrisa en los labios. Mamá le convidó, hasta el último momento, su alegría por vivir y la dignidad de la vida", contó Carlos.

"Hoy es cumpleaños de mamá. De ella he aprendido tantas cosas: amar la vida aun cuando duele, sobre todo, cuando duele", sentenció el joven.

Su historia pronto fue compartida por cientos de usuarios, quienes no dudaron en felicitar a la madre de Spíndola por su cumpleaños y también, por haber mostrado gran fortaleza en momentos tan complicados con tal de poder ver feliz a su pequeña.