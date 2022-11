Le echan aire a cajero automático en busca de dinero

Tabasco. – En redes sociales se hizo viral un video donde presuntos tabasqueños se encuentran sufriendo con la operación de un cajero automático, al cual, por cierto, tuvieron que soplarle y echarle aire para que continuara entregando dinero en efectivo a los tarjetahabientes.

Las imágenes muestran a al menos tres personas frente a dicho cajero, todas agitando diversos documentos y papelería para evitar que la máquina se sobrecalentara y dejara de operar en un horario exigente, ya que también se logra apreciar la presencia de varios individuos que esperaban su turno para retirar efectivo.

Al ver esto, rápidamente comentaron personas sobre todo de la región norte del México, quienes sacaron a colación lo dicho por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quién días atrás mencionó que los tabasqueños eran más inteligentes que los norteños.

"Esa es la inteligencia de la gente de Tabasco, según el secretario de Gobernación. Soy del norte y nunca se me hubiera ocurrido"; "Los inteligentísimos tabasqueños diría aquel!" y " Y luego andan diciendo que allá son más inteligentes que los norteños?", son algunos de los comentarios que sobresalen en Twitter.

Recordando lo dicho por Adán Augusto López

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo hace tres semanas que en Tabasco había personas más inteligentes que en el norte de México, esto a modo de respuesta por los constantes comentarios que señalan que en el sur del país no hay gran aporte de capital a la Federación en comparación con los estados norteños.

"Nos dirán, ´pues Tabasco es un estado pequeño, dos millones 400 mil habitantes´. Los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la federación, porque, para empezar, no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos, y quienes se precian de ser inteligentes pueden hacer las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera", mencionó López el pasado 20 de octubre.