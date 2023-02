Lomito leal, ayuda a niña a regresar a su casa

En la Costa central del Perú, Chilca, un perrito se viralizó en redes sociales, esto gracias a su lealtad e inteligencia, pues cuidó a su pequeña dueña que resultó perdida y la ayudó a regresar sana y salva a su casa.

De acuerdo con las primeras versiones, la niña curiosa salió de su casa para explorar, durante un descuido de sus familiares, sin embargo, se extravió y ya no sabía cómo regresar, pero su perro la vio y la acompañó.

Tras no saber cómo regresar a su casa, la menor empezó a llorar y cuando los transeúntes se acercaron a calmarla, el perro intentaba atacarlos para protegerla de cualquier posible peligro, así que, mejor llamaron a la policía.

A su llegada, el perro percibió que solo iban a ayudar a la menor y se tranquilizó, sin alejarse de la menor por su puesto.

"Le pregunté a la niña que se encontraba a su suerte. No se orientaba y no sabía dónde estaba su mamá, entonces cuando nos acercamos la mascota no quería que nos acercáramos. La cuidaba", declaró el policía Ángel Quispe a TV Perú.

Por lo que, al ver su angustia, el perro hizo algo sorprendente, empezó a caminar y a guiar tranquilamente a los policías a la vivienda de la niña, y al llegar, esta reconoció su casa y los agentes la entregaron sana y salva a su madre.