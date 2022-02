Marinero ucraniano intento hundir yate de empresario ruso

Taras Opstachuk es un marinero ucraniano que viven en España, después de ver con frustración la situación que vive su país decidió vengarse en contra de un magnate ruso.

El marinero después de ver la situación en su país, decidió hundir el Lady Anastasia propiedad de Alexander Mijeev, el cual amasó su fortuna con las armas que vende al gobierno ruso.

"Este sábado en el tiempo de descanso vi las noticias sobre la guerra. Había un vídeo de un ataque de un helicóptero a un edificio de Kiev. Los armamentos utilizados los produce la compañía del propietario del barco. Estaban atacando a inocentes"

Aunque logro inundad parte de la embarcación, el marinero fue detenido por autoridades de España, ahora espera cual será su situación legal.

"No me arrepiento de nada de lo que he hecho y lo volvería a hacer. Mi jefe es un criminal que vende armas que matan al pueblo ucraniano" dijo.