Menor de 15 años embaraza a la novia de 14 y recibe regaño en TikTok

Un hombre fue criticado por haber exhibido a su hijo, tras supuestamente, haber embarazado a su novia de 14 años.

"¿Y ahora qué vas a hacer?, tantas veces que platicamos contigo, mire gente, 15 años tiene este niño y con lo que me salió: 15 años tiene, embarazó la novia".

"¿Qué vas a hacer ahora?, te dimos la confianza tu mamá y yo; cuántas veces platicamos contigo, siempre dándote consejos y con lo que sales; ¿ya platicaste con los papás de la niña?

"No has platicado con ellos, pues tú vas a ir y vas a hablar, porque yo la cara no la voy a dar por ti, así como te crees hombrecito; me parto el lomo todos los días, yo y tu mamá, diario trabajando, ¿para qué?, para darte lo mejor, darte estudios, que no te falte nada y ve con lo que no sales".

"¿Cuántos años tiene la niña?, 14, mira, bonita cosa y ahora, ¿qué van a hacer, de qué vas a vivir?; te arruinaste la vida y ni modo, de aquí en adelante te vas a ir a trabajar conmigo, ¿es lo que querías?, no sabes ni en la que te metiste: 15 años y 14 la niña, ni la secundaria has terminado.

¿La niña dónde está, afuera?, a ver, háblale, porque quiero hablar con ella también"; no obstante, el usuario ya no subió la segunda parte.