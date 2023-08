Muere hombre aplastado por miles de ruedas de queso en Italia

Italia.- Un hombre italiano murió el domingo por la noche, tras ser aplastado por miles de ruedas de queso en la ciudad de Romano di Lombardia, al sur de Bérgamo en Italia.

De acuerdo con los bomberos italianos, el estante donde ser reposaban los quesos, que pesaban aproximadamente 40 kilos cada uno, se rompió, provocando que varias ruedas cayeran encima de él, provocándole la muerte.

El personal del servicio de emergencia reveló que tuvieron que retirar los quesos y el estante manualmente, tardaron al menos 12 horas en encontrar al hombre.

"Tuvimos que desplazar los quesos y las estanterías manualmente. Nos llevó aproximadamente 12 horas encontrar a la víctima el lunes por la mañana", mencionaron los bomberos.

Además, mencionaron que el fallecido fue identificado como Giacomo Chiapparini, de 74 años de edad, quien trabajaba dentro del almacén donde guardaba en estantes de metal al menos 25 mil ruedas de queso.

La familia de Giacomo fue quienes se dieron cuenta del accidente, por lo que solicitaron de inmediato el auxilio a las autoridades, luego de escuchar la caída de los estantes.

De acuerdo con el periódico Il. Corriere della Sera, Chiapparini, estaba solo en el almacén al momento de los hechos, él almacenaba las ruedas de queso en el período de curación, y había ingresado para revisar un robot que limpiaba los quesos.

Muere fisicoculturista al ser aplastado por una barra de 210 kg

Un fisicoculturista murió el pasado 17 de junio, luego de ser aplastado por una barra de al menos 210 kilogramos mientras se encontraba entrenando en un gimnasio.

De acuerdo con un medio de comunicación, el culturista identificado como Justyn Vicky, de 33 años de edad, se encontraba realizando sentadillas con el peso ya mencionado; sin embargo, aunque es un ejercicio que él hacía regularmente, el peso que estaba cargando aún no era dominado.

Los hechos se dieron en el gimnasio "The Paradise Bali", cuando Justyn estaba tratando de ejecutar una sentadilla, y al momento en el que este intento subir, su cuerpo no pudo soportar el peso y terminó venciéndolo, por lo que la barra cayó sobre su cuello y no pudo quitarse.