Mujer con los labios más grandes del mundo ahora busca un nuevo récord

Una mujer que presume de unos labios enormes ha revelado su último objetivo de belleza para sus pómulos.

Andrea Ivanova, originaria de Bulgaria, apareció previamente en los titulares después de revelar que había gastado £ 8,000 libras esterlinas (equivalentes a 175 mil 903.14 pesos mexicanos) en su voluptuoso puchero, en un intento por tener los "labios más grandes del mundo", informa el medio británico Daily Mail.

En un intento por financiar el costoso hábito de la influencer de las redes sociales, la joven de 25 años recientemente subastó 'besos por dinero en efectivo' en Instagram para mejorar su apariencia a tiempo para el período festivo.

Comenzando su transformación en 2018, con la esperanza de parecerse a una muñeca Bratz, también se sometió a más cirugías, incluido el relleno de mandíbula y mentón.

Busca tener los pómulos más grandes ahora

Ahora, en su última búsqueda por un nuevo récord mundial, recibió rellenos en los pómulos y espera lograr el título de "los pómulos más grandes del mundo".

Además de los labios más grandes del mundo, quiero tener también algunos de los pómulos más grandes", dijo Andrea, que tiene 25 mil seguidores en Instagram (@andrea88476). "Hasta ahora me han puesto cuatro inyecciones de ácido hialurónico en los pómulos, pero me pondré dos más en la semana.

Ella menciona que su objetivo es modelar y obtener un agrandamiento significativo de ellos, pero que su prioridad son sus pronunciados labios, que pretende seguir haciendo crecer.

Continúa creciendo sus labios

Hasta la fecha, la exalumna de filosofía ha recibido más de 34 inyecciones en los labios y aún sigue poniéndose más. Sin embargo, afirma que varias clínicas "se niegan" a darle más rellenos labiales, ya que son demasiado grandes y más inyecciones podrían causar complicaciones de salud.

Anteriormente, los médicos le advirtieron que prestara atención a cualquier dolor en la boca, ya que los procedimientos futuros podrían ser potencialmente "fatales".

Hablando sobre su opinión, dijo: "Mis labios todavía no son lo suficientemente grandes y los quiero mucho más grandes que ahora. Cada mes, obtendré más rellenos, pero ni siquiera puedo contar cuánto dinero he gastado en total".

Ella está contenta con su apariencia

Para sus pómulos, ha gastado un estimado de £1,600 libras esterlinas (35 mil 180.63 pesos mexicanos) hasta ahora y, aunque está contenta con su nueva apariencia, no todos están de acuerdo.

Andrea mencionó que hay muchos comentarios negativos sobre ella en todas partes y que mucha gente tampoco aprueba su nuevo mentón agrandado.

Aunque mi familia no aprueba mi nuevo look, tienen que respetar mi elección para mi cambio. No me preocupo por los comentarios de la gente, ya que tengo mis propios gustos y puntos de vista sobre la belleza... los sigo estrictamente. Cada persona debe satisfacerse a sí misma sin temer ni preocuparse por la opinión de los demás porque el sentido de la vida es ser feliz".

No obstante, aunque mucha gente desaprueba su apariencia, los fanáticos de Andrea elogian mucho cómo se ve en los comentarios de sus diversas publicaciones de Instagram, así como muchos también alientan los procedimientos cosméticos, aplaudiendo el hecho de que mientras ella sea feliz, continúe haciendo lo que considera mejor para ella.