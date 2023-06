Mujer confunde gotas para los ojos con pegamento para uñas

Jennifer Eversole es una madre con seis hijos, quien se volvió viral en TikTok después de compartir un incidente peculiar en el que cometió el error de confundir sus gotas para los ojos con pegamento para uñas.

"Bueno, fui y lo hice. Gané el premio a la persona más idiota", dice Jennifer en un video de 59 segundos donde describe el incidente. Dijo que inmediatamente después de aplicarse las supuestas gotas, que resultaron ser pegamento, experimentó una intensa sensación de ardor. En respuesta, comenzó a parpadear rápidamente, llamó a una ambulancia y fue trasladada a un hospital, donde lograron abrirle el ojo.

No me afectó mucho el globo ocular. Y tal vez no me habría pegado los ojos si no los hubiera cerrado, pero yo no sé qué hubiera pasado. Podría haber sido peor", contó, entre risas y lágrimas.