Mujer pensó que su novio estaba desaparecido; lo halla casado y con hijos

Estados Unidos.- Rachel Waters se llevó una sorpresa cuando se enteró que su novio, al que buscaba, no estaba desaparecido, sino que ya estaba casado y con hijos, viviendo en Norwich, Inglaterra.

De acuerdo a The New Zealand Herald, la joven conoció a Paul MCGee en China, donde ella actualmente vive.

Sin embargo, su vida cambió cuando él regresó a Reino Unido para visitar su casa y nunca más volvió con ella, a China.

Debido a lo anterior, Rachel pidió ayuda a través de Facebook y en grupos comunitarios.

Según el medio The Sun, la chica escribió: "Tengo una pregunta inusual. Mi novio y yo vivimos en Shenzhen, China. Se fue a casa (Norwich) a principios de abril para visitar y se suponía que ya estaría de regreso en China.

"Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo".

La publicación llegó hasta un amigo de la esposa de Paul MCGee, quien reveló que estaba casado y tenía hijos.

"Él tiene una esposa e hijos y realmente lo siento por ella en este momento! Y parece que otra novia en China", dijo el hombre.

De acuerdo a medios locales, Paul estaba trabajando en China, pero cuando llegó el Covid-19 quedó atrapado y fue ahí donde conoció a Rachel.

Un amigo le dijo a The Sun: "Paul y su pareja no se vieron durante dos años. Recientemente regresó, y volvieron a estar juntos. Se han separado y tienen hijos. Han pensado, 'Vamos a darle otra oportunidad'".