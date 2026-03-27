El Mencho: acta de defunción reactiva proceso legal en Jalisco

Durante semanas, un documento ausente mantuvo en pausa a la justicia mexicana. No se trataba de una prueba cualquiera, sino de un papel que, paradójicamente, confirmaba el final de una de las figuras más buscadas del país: el acta de defunción de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Hoy, ese documento finalmente llegó al tribunal... y con él, se reactivó un proceso legal que parecía atrapado en un limbo.

Un vacío legal inesperado

Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en febrero de 2026 durante un operativo militar en Jalisco, las autoridades enfrentaron un problema poco común: no podían cerrar su caso penal sin comprobar oficialmente su fallecimiento.

Aunque su muerte ya había sido confirmada públicamente —tras un enfrentamiento y posterior fallecimiento durante su traslado médico—, el sistema judicial requería algo más que hechos: necesitaba un documento oficial.

Sin el acta de defunción, el tribunal no tenía facultades para decretar el sobresimiento del caso, es decir, el cierre definitivo del proceso por la muerte del acusado.

La burocracia contra el tiempo

Lo sorprendente no fue la necesidad del documento, sino el retraso en obtenerlo. Durante semanas, distintas autoridades federales se deslindaron de la responsabilidad de conseguir el acta.

Mientras tanto, el expediente permanecía congelado.

Los jueces insistieron: el acta de defunción es un documento público, y correspondía al Estado presentarlo. La falta de coordinación evidenció grietas en el sistema institucional, incluso en un caso de alto perfil.

Finalmente, el tribunal tuvo que intervenir directamente y solicitar apoyo a registros civiles para obtener el documento oficial. Solo entonces, el proceso pudo avanzar.

¿Qué cambia con este documento?

La llegada del acta no es un simple trámite administrativo. Tiene consecuencias legales importantes:

Permite cerrar formalmente el proceso penal contra "El Mencho".

Deja sin efecto órdenes de aprehensión vigentes.

Marca el fin jurídico de un expediente que sobrevivió incluso a la muerte del acusado.

En otras palabras, la justicia no solo depende de capturas o enfrentamientos, sino también de procedimientos formales que validan cada paso.

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Un símbolo del sistema judicial mexicano

El caso revela una paradoja: uno de los criminales más poderosos de México cayó en un operativo militar, pero su expediente quedó detenido por la falta de un documento básico.

La historia del acta de defunción de "El Mencho" no trata solo de su muerte, sino de cómo la burocracia puede influir incluso en los casos más mediáticos.

También muestra que, en el sistema legal, la muerte no basta... hasta que queda oficialmente registrada.