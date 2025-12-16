Snoop Dogg se presentará en el NFL Christmas Game de Netflix

¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix

El rapero estadounidense Snoop Dogg encabezará el espectáculo de medio tiempo del Christmas Game de la NFL, que se transmitirá el 25 de diciembre a través de Netflix. El show llevará por nombre Snoop´s Holiday Halftime Party y se presentará durante el descanso del duelo entre Vikings de Minnesota y Lions de Detroit, programado en el US Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota.

Detalles sobre el espectáculo de Snoop Dogg en el NFL Christmas Game

El encuentro forma parte de la oferta especial de Navidad que la liga y la plataforma de streaming han impulsado en los últimos años. Aunque el partido tiene implicaciones deportivas dentro de la NFC, el foco del evento estará puesto en la actuación del músico, quien asumirá el protagonismo del intermedio con un repertorio que incluirá algunos de sus temas más conocidos, además de referencias propias de la temporada decembrina y la participación de invitados especiales.

Reacciones de Snoop Dogg sobre su participación en el evento navideño

En declaraciones difundidas con motivo del anuncio, Snoop Dogg destacó el carácter festivo del evento y la combinación de elementos que lo rodean. "¿NFL, Netflix y tu tío Snoop el día de Navidad? Estamos sirviendo música, amor y buenas vibraciones para que todo el mundo disfrute", señaló el artista, al explicar el enfoque que tendrá su presentación.

La importancia cultural del NFL Christmas Game en Netflix

Desde Netflix, Bela Bajaria, directora de contenido de la compañía, subrayó la relevancia cultural de la colaboración. Explicó que la unión entre la NFL y Snoop Dogg busca reforzar el atractivo del Christmas Game como un evento que va más allá del deporte. Bajaria añadió que, para la plataforma, el espectáculo representa una forma de ofrecer una experiencia distinta a sus suscriptores durante una fecha clave del calendario.

Como parte de la promoción, Netflix lanzó un video de anuncio narrado por George Clinton, figura histórica del funk, con el que se dio a conocer oficialmente la participación del rapero en el show de medio tiempo. La transmisión será en vivo y exclusiva para la plataforma.

El NFL Christmas Gameday regresará a Netflix en 2025 con dos partidos divisionales de la NFC. El primero enfrentará a Cowboys y Commanders en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, mientras que el segundo será el ya mencionado Lions-Vikings en Minneapolis. La cobertura previa comenzará horas antes de los encuentros.

En la edición pasada, la plataforma inauguró su propuesta navideña con la actuación de Beyoncé en el descanso del Ravens-Texans, un espectáculo que recibió varias nominaciones al Emmy. Además, se mantendrá la tradición de que los equipos porten un parche especial con motivos navideños en sus uniformes durante los partidos de la Semana 16 y del Día de Navidad.