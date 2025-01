Niño sobrevivo 5 días en parque africano lleno de leones

INSOLITE | « Un miracle ». Tinotenda Pundu, un garçon de ~7 ans, a survécu 5 jours dans un parc national zimbabwéen avec de nombreux lions, léopards etc. Après avoir été perdu, il s´est nourri de baies, et a creusé pour trouver de l´eau. Il aurait traversé ~50km, et dormait... pic.twitter.com/TL3bEhgYco