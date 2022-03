Novelas e historias que todo el mundo deberías de leer

Es cierto que la lectura ya no tiene la popularidad que tenía años atrás, pero esto no quiere decir que no haya que seguir leyendo. Hay historias increíbles entre las páginas de los libros y a pesar de que en la actualidad existen otras muchas formas de entretenimiento como series, películas o videojuegos, los libros tienen una esencia especial que no se puede encontrar en ningún sitio. A lo largo de este artículo te mostraré algunas obras, tanto modernas como antiguas, sobre diversos temas, que deberías de leer en algún momento de tu vida, no solo porque son realmente entretenidas, sino porque te darán una lección de vida que nunca olvidarás.

3 libros que tienes que leer alguna vez en tu vida

La lista de libros maravillosos que existe podría ser eterna, por lo que en este artículo tan solo te mostraré 5. Si no eres muy fan de la lectura, puedes empezar leyendo algunos de los ensayos que hay en https://ejemplius.com/muestras-de-ensayos/el-gato-negro/ para posteriormente empezar con alguna de las obras que te voy a mostrar. Siempre es preferible leer en papel, aunque en la sociedad moderna y tecnológica que vivimos es mucho más sencillo optar por el libro electrónico. Actualmente incluso los estudiantes en la universidad utilizan este tipo de dispositivos. El papel transmite un aura especial a la hora de leer y se disfruta mucho más de la lectura de esta manera, además, es la herramienta de escritura (junto a la pluma) por excelencia, y leer obras clásicas en papel siempre nos ayuda a transportarnos a la época en la que fue escrita.

? El principito: Este libro escrito por Antoine de Saint-Exupéry es una de las historias más famosas de la historia y no te llevará más que un rato leerla, ya que tiene tan solo unas 60 páginas. La historia trata la vida de un niño que llega a la Tierra en un pequeño asteroide y narra las vivencias de este y como los adultos no lo comprenden. En este libro el argumento es lo de menos, ya que el cuento está lleno de simbolismos que tienen como objetivo tratar temas tan profundos como el amor y la amistad. Es un libro que cualquier persona debería de leer, tanto niños como adultos.

? El retrato de Dorian Grey: Oscar Wilde escribió esta obra sin saber que iba a ser tan trascendente en el futuro. El libro trata la obsesión de un chico por su belleza. Tras ser retratado en un cuadro por su amigo pintor, el protagonista termina por ser convencido de que su belleza y su juventud son sus bienes más preciados, de modo que este hace todo lo posible por conservarlos. Es un libro interesante porque refleja, por desgracia, el pensamiento de nuestras sociedad, como consecuencia, entre otras cosas, de las redes sociales y de nuestro afán por salir siempre bien en las fotos y darle una importancia extrema a nuestra imagen, llegando incluso a aparentar cosas que no son con el propósito de agradar al resto.

? Mujercitas: Muchos conocerán esta historia por la serie de televisión que tanto éxito tuvo hace unos años, sin embargo, pocos saben que esta está basada en la novela de Louise May Alcott. Con la situación actual de la mujer y su lucha constante por hacerse valer y tomar lo que es suyo, es el momento perfecto para leer esta novela, la cual dio a las jóvenes del siglo XIX unos fuertes referentes de feminismo y empoderamiento femenino, es decir, les otorgó una visión diferente del mundo. Es cierto que dado el tema que se trata, es una obra más enfocada a mujeres, pero esto no quiere decir que si eres hombre no puedas o debas leerla. De hecho, los hombres que la lean se darán cuenta y entenderán mejor todo por lo que lucha la mujer en la actualidad y la importancia que esta lucha tiene.

Conclusión

La sociedad ha cambiado, vivimos en un mundo mucho más rápido y a pesar de que esto es bueno para muchas cosas, es malo para otras. Queremos todo al momento, no queremos esperar y esto es lo que ha hecho que la gente pierda interés por la lectura. Leer un libro lleva tiempo y por mucho que la historia que cuente pueda ser interesante, es muy probable que haya una película que hable de lo mismo y de manera mucho más rápida y concisa. No se trata de que la sociedad actual sea mejor o peor, simplemente, ha evolucionado.