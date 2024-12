Nueva investigación señalan que el covid-19 es de origen animal

Las investigaciones al rededor del covid-19 sigue, arrojando nueva luz sobre el origen de la enfermedad, la cual podría ser de origen animal y no dentro de un laboratorio, tal y como fue apuntando en distintas ocasiones.

En una nueva investigación publicada en la revista Nature, se informó que sé a analizado muestras del mercado de Wuhan, el epicentro de la pandemia de covid-19. En esta investigación se señala que el perro mapache (Nyctereutes procyonoides) y el tejón porcino (Arctonyx collaris) son los principales sospechosos de portar la enfermedad.

"La conclusión es convincente: hubo infección en los animales", señaló Spyros Lytras, virólogo evolutivo de la Universidad de Tokio, durante la conferencia Preparing for the Next Pandemic en Japón el pasado 3 de diciembre.

Edward Holmes, virólogo de la Universidad de Sídney, destacó que aún falta encontrar el "eslabón perdido" para confirmar el origen zoonótico del virus: un animal infectado con el progenitor del SARS-CoV-2.

La búsqueda del origen del Covid-19 continúa siendo un tema crucial, y los nuevos hallazgos sobre los animales del mercado de Huanan aportan valiosas pistas, aunque persisten muchas incógnitas.