Habrá nuevo doblaje de 'Wildwood: El bosque salvaje! Distribuidora responde a la polémica

La controversia por las voces de la película animada Wildwood: El bosque salvaje tendrá una nueva respuesta en las salas de cine mexicanas. Luego de las críticas que recibió su adaptación al español latino, Imagem Films México anunció que la producción contará con un segundo doblaje, con el que busca atender las opiniones de los espectadores.

El anuncio se realizó este martes 10 de noviembre mediante un comunicado oficial, en el que la distribuidora confirmó que ya se trabajó en una nueva interpretación de la cinta de LAIKA. Esta versión alternativa estará disponible en los cines de México a partir del jueves 12 de noviembre de 2026.

La decisión llega después de que algunos espectadores manifestaran su inconformidad con la participación de Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez en el doblaje original.

Imagem Films defiende al elenco original

Aunque confirmó la realización de una nueva adaptación, la compañía dejó claro que esto no significa que la primera versión haya sido deficiente o incumpliera los requisitos profesionales de la industria.

En su mensaje, explicó que el doblaje inicial se desarrolló bajo los criterios creativos y profesionales establecidos, además de contar con la aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica.

También reconoció las aportaciones de todos los artistas que participaron en ese proceso y destacó el valor de las decisiones creativas que dieron forma a la primera interpretación.

De esta manera, Imagem Films precisó que la nueva versión no busca invalidar ni restar mérito al trabajo de Javier Ibarreche, Macarena García, Natalia Téllez y los demás integrantes del elenco original.

La distribuidora responde a las exigencias del público

Otro aspecto que abordó la empresa fue la importancia de tomar en cuenta las distintas opiniones que surgieron alrededor de la película.

La distribuidora señaló que escuchar a los espectadores forma parte de su compromiso con el público mexicano y reconoció que las diferencias de opinión también enriquecen la conversación sobre las producciones cinematográficas.

Asimismo, hizo un llamado a mantener el respeto entre quienes respaldan y quienes cuestionan las decisiones relacionadas con el doblaje.

Finalmente, invitó a los espectadores a conocer la película y disfrutar de esta aventura fantástica realizada por LAIKA, tanto a quienes ya vieron la primera adaptación como a quienes todavía no se acercan a la historia.

¿Por qué causó polémica el doblaje de Wildwood?

La discusión comenzó después del estreno de Wildwood: El bosque salvaje en México, el pasado 29 de octubre. Parte del público cuestionó la elección de personalidades del entretenimiento y creadores de contenido para interpretar a los personajes de la cinta.

Las críticas se concentraron especialmente en la participación de los llamados star talents, es decir, figuras conocidas fuera del ámbito tradicional del doblaje, en lugar de recurrir exclusivamente a intérpretes especializados en esta actividad.

El desacuerdo llegó incluso a Change.org, donde algunos seguidores promovieron una petición para solicitar que se realizara una nueva adaptación con actores profesionales de doblaje.

Ante los comentarios, Javier Ibarreche también salió a defender su participación en el proyecto y explicó que aceptó la oportunidad con la intención de incorporarse a este ámbito profesional.

«No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno», expresó el creador de contenido.

Ahora, con el anuncio de una segunda versión, los espectadores mexicanos tendrán la posibilidad de elegir entre las dos adaptaciones de Wildwood: El bosque salvaje.