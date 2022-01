Papá usa una máscara con la cara de su esposa para engañar a su bebé

Un padre logró engañar a su bebé recién nacido para que usara un biberón, colocándolo en su pecho y usando una máscara con la cara de su esposa.

Irvin Mavromara, de 24 años, estaba decidido a que su bebé de 11 meses, Celine, bebiera del biberón, pero el recién nacido se mostró reacio.

Celine solo se alimentaba de su madre, Rania, de 26 años, e Irvin pensó que probaría algo que había visto en línea, así que imprimió una imagen del rostro de su esposa e hizo una máscara.

Irvin luego sostuvo a la bebé Celine mientras usaba la máscara, con el biberón pegado a su pecho, y el bebé no se dio cuenta.

La científica biomédica Rania dijo: "Me complació y me entristeció al mismo tiempo que me reemplazaron con una foto mía, pero eso me dio tiempo para hacer algunas tareas en la casa".

"Nuestra hija ha estado teniendo un poco de ansiedad por separación últimamente y solo se consuela cuando la abrazo y la alimento, así que tratamos de usar mi foto para poder tener un minuto para mí".

Irvin, que vive en Londres con su familia, hizo un agujero en el pecho de una camiseta vieja especialmente para el truco, que terminó funcionando.

Rania dijo: "Había visto algo similar hace un tiempo en un grupo de padres en Facebook y pensó en probarlo.

"¡Lo encontré hilarante!"

Rania, madre de dos hijos, dijo: "Muchas madres han dicho que desearían haber hecho lo mismo al amamantar a sus bebés".