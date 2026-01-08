Paramount insiste en su oferta por Warner Bros tras rechazo de Netflix

Paramount estalla contra Netflix por lo que pagaría por Warner Bros.

A pesar de haber sido rechazados nuevamente, Paramount se mantiene en la pelea por Warner Bros, lanzando declaraciones en contra de Netflix y su acuerdo.

En un comunicado, Paramount señaló que su oferta por Warner Bros. es mejor en todo aspecto, pues el trato con Netflix cuenta con muchos componentes inciertos. La oferta de Paramount por Warner Bros. es más estable que la de Netflix.

Paramount critica acuerdo de Netflix

En su comunicado, Paramount argumenta que su oferta por Warner Bros. ofrece un cierre más seguro y rápido que la de Netflix, considerándola más estable en general. Paramount afirma que el proceso de adquisición por Warner Bros. enfrentaría menos trabas, haciendo referencia implícita a la fase regulatoria de los organismos antimonopolio.

Aclarando que han trabajado muy de cerca con los accionistas de Warner Bros. y que se mantienen abiertos al diálogo para que todo llegue a buen puerto, a pesar del nuevo rechazo. Con esta, ya son 8 veces las que Warner Bros. ha rechazado a Paramount en su intento por hacerse de todos los activos del legendario estudio.

Rechazo de Warner Bros a Paramount

Si bien hubo varios actores interesados, al final la casa de DC se decantó por Netflix; aunque el resto de interesados parece haberse retirado, Paramount sigue insistiendo en el tema. Paramount menciona a Warner Bros. que el valor de Netflix ha caído.

El principal argumento, en esta ocasión, de Paramount en contra de Netflix, es que el valor de la empresa de streaming ha caído con respecto a cuando hizo la oferta por Warner Bros. Paramount afirma que Netflix ofreció comprar Warner Bros. dando a los accionistas 23.25 dólares en efectivo por cada acción, así como 4.50 dólares en nuevas acciones.

Además de que los accionistas tendrán una participación al momento de la separación de Discovery Global, aclarando de paso que la división de Warner Bros. se mantiene en pie. Sin embargo, según la compañía de David Ellison, las acciones de Netflix actualmente cotizan por debajo de lo mínimo, comparado con el momento en que se hizo el trato. Con esto se reduce el valor ofrecido a los accionistas de Warner Bros., dejando en claro que la oferta de Paramount es mejor.

Sin embargo, es poco probable que Warner Bros. cambie de opinión en este momento con respecto a su venta a Netflix.