Pareja no binaria prohibió a doctor decir el sexo de su bebé; no quiere imponer ideales

Una pareja no binaria dijo que le prohibieron al doctor que los atendía durante el embarazo, no decir el sexo de su bebé; su intención es no criarlo con normas sobre el género.

Un medio de comunicación de Australia, fue quien dio a conocer la historia de Sommer y Stephanie, quienes hace siete meses le dieron la bienvenida a Juno, una persona de nombre neutro.

La pareja expresó, que aparte de que no querían que se revelara el sexo del bebé, le pidió al doctor que en la sala de parto tampoco que dijera el sexo del infante, esto con el fin de que pueda escoger por sí mismo su camino al crecer.

"En la sala de partos pedimos que nadie anunciara el sexo porque yo no sabía y no quería saber cuando estaba embarazada, ya que no quería comenzar a imponer ideales sociales a mi bebé". Comentó Stephanie.

Así mismo, cuentan las dificultades, porque ellos intentan usar pronombres neutros como (they/them, los cuales se usan para la gente no binaria en inglés), los nuevos padres confiesan que ha sido muy difícil porque hay personas que, al no querer decirle el sexo de su bebé, se sienten ofendidos.

"Era imposible porque cuando alguien pregunta y te niegas a decírselo, siente que lo estás atacando o siendo grosero", relata Sommer.

Entre otras medidas que tienen planeadas para el desarrollo de su bebé, es que este se refiera a ellos como ´PomPom´ y no como ´papá´ o ´mamá´; así mismo, planean el uso de "palabras género expansivo", lo cual explica así: "es donde no hay límites ni restricciones sobre cómo nuestro bebé podrá expresarse independientemente del sexo que se le asignó al nacer".

Además, planean darle juguetes y ropas indistintamente, los cuales son considerados como para niño o niña y mostrarle modelos a seguir tanto masculino como femenino, también buscaran un centro de enseñanza que sea 100 porciento inclusivo.

"Puede crecer y decidir quién quiere ser, qué quiere usar, qué quiere hacer y ser feliz", dijo Sommer , no vamos a presionar a Juno para que haga nada que no quiera hacer. Solo queremos que sean seres humanos, sanos y felices".