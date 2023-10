Policía héroe evita que una persona se lanze de un puente y rompe en llanto

Usuarios de Twitter se han conmovido con el video de un policía de la ciudad de Nueva York que al lograr que una persona no se lanzara de un puente, este empezó a llorar por el tremendo shock emocional, ganándose el respeto de los internautas.

En el vídeo que fue grabado desde las cámaras de la pechera del oficial, se ve como el oficial intenta persuadir a la personas que está decidida a quitarse la vida lanzándose desde un puente.

El oficial habla con el hombre para que este desista de tomar la puerta falsa diciendo que este también llegó a pensar lo mismo que él, por lo que este empezó a animarlo, asegurando que la policía lo puede ayudar.

| IMPACTANTE: Un video de cámaras corporales muestra como un policía de Nueva York se quiebra en llanto tras convencer a un hombre para que no saltara al vacío.



Afortunadamente el hombre fue interceptado y los oficiales lograron salvarle la vida evitando una tragedia. pic.twitter.com/xaDfR0ddnS — UHN Plus (@UHN_Plus) October 19, 2023

"He estado en tu lugar, hombre, no vale la pena [...] hay soluciones, hay manera de salir realmente de esta situación, te lo prometo, como policía de Nueva York tenemos el recurso, creo que eres un buen hombre, te lo prometo hermano, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte, por favor, escúchame, he estado en tus zapatos, te prometo que tenemos los recursos, te ayudaremos, haremos nuestro mejor esfuerzo, me preocupo por tu vida, eres más fuerte que esto, solo dame una oportunidad, te amo, por favor escucha mi voz, te amo, me preocupo por ti, tienes mi hombro, apóyate en mí, te prometo que vamos a luchar juntos", dice el policía.

Sus compañeros logran evitar que el hombre se lanza y este se va de la escena para después caer al suelo, llorando por lo que acababa de pasar.

El video que dura alrededor de tres minutos se ha viralizado llevando miles de halagos al policía que logró evitar una tragedia en Nueva York.