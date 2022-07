Regala a su madre boleto para ver a Bad Bunny; así reaccionó la mujer

Aunque usted no lo crea, una madre de familia en Estados Unidos, lloró de felicidad cuando su hija como regalo de cumpleaños, le obsequió un boleto para asistir al concierto del cantante Bad Bunny como parte de la gira World Hottest Tour.

Gracias a la red social Twitter, el momento en el que la mujer de origen latino, pero radicada en los Estados Unidos fue sorprendida por su hija, así como la reacción de la madre de familia, que no podía creer que acudirá al concierto de BomBunny, como cariñosamente le dice al intérprete de origen puertorriqueño.

El video de la afortuna madre de familia fue difundido en la cuenta @tourbadbunny en la que se señala: ¡¡Esta reacción me rompió el corazón!! No puedo esperar a que comience el World Hottest Tour.

this reaction broke my heart!! Can´t wait for the World Hottest Tour to Kick OFF ???? pic.twitter.com/AEewewozvE — BadBunnyTour (@tourbadbunny) July 22, 2022

De acuerdo con lo mostrado en el video, la madre abrió una tarjeta de regalo hecha a mano con la imagen de Bad Bunny. "Este es mi presente de mi para ti. Quién es él –refiriéndose a la imagen de Bad Bunny que venía en su tarjeta–", dijo la joven. "Mi Bad Bunny", respondió la mujer.

Sin siquiera imaginarlo, al abrirla descubrió que dentro del sobre había un boleto para ver a su artista favorito.

"Oh my good...¿realy? Yo decía me voy a morir y no voy a ver a mi BoomBunny", reaccionó la mujer en medio del llanto de felicidad.

La publicación se viralizó con miles de reacciones, reproducciones, así como múltiples veces compartidas, quienes felicitaron a la hija por darle ese gran regalo de cumpleaños a su señora madre.

La "Bad Bunny: World's Hottest Tour" arrancará el próximo 5 de agosto en el Camping World Stadium de Orlando (Florida) e incluirá distintas ciudades como Miami, Chicago y Nueva York terminará de recorrer los EU el 30 de septiembre en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Para Latinoamérica, la gira comenzará el 21 de octubre en el estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo y concluirá el 9 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.