Polémica por comentario de Carlos Villagrán a Florinda Meza durante show en vivo

Carlos Villagrán causa polémica por comentario contra Florinda Meza durante show en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.— El actor Carlos Villagrán, conocido por interpretar a Quico en la icónica serie El Chavo del 8, volvió a estar en el centro de la polémica tras lanzar una broma dirigida a su excompañera Florinda Meza, durante una función del espectáculo "Kiko y el Mega Circus".

Durante la presentación, Villagrán mencionó a los pocos actores sobrevivientes del elenco original: "Ya nada más quedamos cuatro. La Chilindrina, Quico, Ñoño y Doña Florinda". Sin embargo, lo que parecía una reflexión nostálgica dio un giro cuando agregó:

"Estuvo muy bien eso, ojalá que le llegue a las orejas a la vieja roñosa... Lo que pasa es que Doña Florinda cada que se duerme, la velan."

El comentario provocó reacciones encontradas entre el público: mientras algunos lo tomaron con humor, otros manifestaron su desagrado, considerando la frase de mal gusto y ofensiva hacia una actriz que fue parte fundamental del programa.

Una relación marcada por la distancia

La relación entre Villagrán y Meza ha sido tema de conversación desde hace años, tanto por rumores de un romance breve como por los desencuentros públicos que han surgido desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito).

En entrevistas anteriores, Villagrán ha hablado abiertamente sobre un vínculo sentimental que, según él, nunca llegó a formalizarse:

"No fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió... Me invitaba a su casa, me pedía favores. Yo creo que por eso no quiere hablar ella", declaró en su momento.

Durante la misma gira circense, al ser cuestionado nuevamente por su relación con Meza, el actor respondió de forma irónica: "Yo era huérfano, así", en alusión al vínculo ficticio de sus personajes en la serie.

Críticas al límite del humor

A sus más de 70 años, Carlos Villagrán continúa interpretando a Quico en espectáculos alrededor de América Latina, fiel al humor característico del personaje. No obstante, su reciente comentario ha sido visto por muchos como una falta de respeto, especialmente considerando la pérdida de varios miembros del elenco original.

Mientras algunos seguidores defienden la intervención como parte del humor negro del show, otros han señalado que, tratándose de una figura pública y colega de tantos años, el comentario hacia Florinda Meza fue innecesario y poco sensible.

Hasta el momento, Meza no ha respondido públicamente a las declaraciones, en línea con la discreción que ha mantenido en años recientes.