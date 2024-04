Se dispara búsqueda de "me duelen los ojos" en Google tras paso de Eclipse

Norteamérica tuvo el privilegio de presenciar el eclipse total de sol, dejando a millones boquiabiertos por este increíble espectáculo celeste, sin enmango, las búsquedas de Google indica que no a todos les fue tan bien.

Tras el paso del eclipse, las búsquedas en Google de "my eyes hurt" (mis ojos duelen) y "why my eyes hurt"(porque me duelen los ojos) se han disparado en los Estados Unidos. lo que deja en claro que no muchos siguieron los consejos de seguridad para disfrutar el eclipse.

| AHORA: Las búsquedas de “¿por qué me duelen los ojos?” y de “me duelen los ojos”, se disparan en Estados Unidos, después del eclipse solar de este lunes. pic.twitter.com/jMYl2hCXli — UHN PLUS (@UHN_Plus) April 8, 2024

¿Cuáles son los síntomas de que te afectó el eclipse en los ojos?

Visión borrosa o distorsionada

Manchas oscuras o áreas vacías en el campo visual

Sensibilidad a la luz

Dolor o molestia ocular

Cambios en la percepción de los colores

Dolores intensos de cabeza

Percepción distorsionada del tamaño de los objetos

Incapacidad de ver con nitidez las letras pequeñas

Mareos

Lagrimeo excesivo en los ojos