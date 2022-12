Se está quedando ciega: madre de familia se tatúa los ojos de colores

Una mujer en TikTok contó el sufrimiento que está viviendo, pues gracias a unos tatuajes está a punto de perder la vista por completo.

Anaya Peterson, mamá de 5 hijos, no hizo caso a los consejos cuando le advirtieron que tatuarse los globos oculares podría causarle daños; "al principio sólo iba a tatuarme un ojo porque pensé que, si me quedaba ciega, al menos tendría el otro, debería haberme quedado con eso".

La mujer nacida en Belfast, tuvo que ser hospitalizada por la modificación del globo ocular tras una posible reacción a la tinta y ahora afirma que corre el riesgo de desarrollar cataratas.

"Ya no tengo una visión 20/20, de lejos no puedo ver los rasgos de las caras, si no tuviera los globos oculares tatuados no tendría este problema; incluso hoy me levante con más moscas volantes en los ojos y eso es peligroso" mencionó.

Durante los meses posteriores a tatuarse el ojo derecho de color azul en julio, no tuvo complicaciones; aunque sufrió de ojos secos y dolores de cabeza, decidió tatuarse el globo ocular izquierdo de color morado.

Pero las cosas empeoraron: se despertó con los párpados increíblemente hinchados; como los síntomas empeoraban, decidió ir al hospital, donde le administraron medicación intravenosa durante 3 días y le hicieron una biopsia del ojo.