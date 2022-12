"Sé que estás en el grupo, déjame ver a los niños": petición de un hombre a su ex

En redes sociales, un padre de familia utilizó una cuenta de un grupo de Facebook de compra y venta de artículos, para pedirle a su ex pareja que lo deje ver a los niños.

"Alejandra, sé que estás en el grupo, desbloquéame y déjame ver a los niños", es el mensaje con el que el desesperado padre, a través del grupo Bazar las Américas Ecatepec Sin Censura, solicitó a su ex dejarlo acercarse a sus hijos.

La extraña petición se popularizó rápidamente entre los usuarios de la agrupación y le llovieron todo tipo de comentarios.

Los ciudadanos en la red social, no dejaron pasar el momento y escribieron mensajes en los que aseguran que seguro el hombre no da la pensión y por eso no lo dejan ver a los niños.

Mientras que otros, más abusados, hasta le ofrecieron regalos de Navidad para el momento del ansiado reencuentro.

"No quiero y no estés molestando", "tus 200 pesos a la quincena no me sirven" y "aunque suene a broma, es verdad, a mí me dan eso de pensión alimenticia cada mes para mi hija", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la curiosa publicación.