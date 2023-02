Su clienta tiene piojos; no sabe si matarlos o seguir poniéndole pestañas

Una lashista, artista dedicada a colocar pestañas a las mujeres que buscan lucir espectaculares, tuvo una impresión de lo que descubrió en el cabello de una de sus clientas.

A través de TikTok, relató cómo encontró piojos en su clienta cuando ya iba a media aplicación de las pestañas; en su cuenta @lalashist, compartió un video en donde se observa a un pequeño piojo caminando por la cabeza, mientras la mujer no sabe si continuar su trabajo.

"Cuando vas a media aplicación y notas algo raro", escribió en la publicación en donde el astuto parásito se escabulle y camina por un cabello; "yo aplico pestañas, no mato piojos", enfatizó la artista.

En otra toma se observa cómo logró atrapar al parásito con una pinza para pestañas, el cual no deja de moverse.

En un segundo video, explicó que no se dio cuenta de que la clienta tenía piojos, por lo que aseguró que de haber sido así, no la hubiera atendido: no fue solo un piojo el que vio, sino muchos; la lashista aseguró que, al hacérselo saber a la clienta, tuvieron una discusión.

"Cuando veo que un piojo agarra carrera hacia la cara y pues se lo quité, pero como que le jale el pelo a la muchacha".