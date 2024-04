¿Te falla Instagram? Usuarios reportan caída de la red social

Instagram ha registrado una falla aparentemente general, que ha desconcertado a sus usuarios la tarde de este lunes 1 de abril.

Mediante redes sociales como Facebook y X, usuarios han manifestado sus quejas contra este escenario, dado que no pueden utilizar la herramienta ya sea para sus actividades laborales o simplemente para ocio.

Los memes no se han hecho esperar y, sobre todo, en X han circulado algunas imágenes y videos de índole chusco con los cuales se burlan de esta situación.

El portal especializado en rendimiento de apps y otros servicios, Downdetector, arroja que, en efecto, Instagram tiene un problema que no le permite funcionar con normalidad.

Con una gráfica de color rojo en frente, usuarios señalaron las complicaciones que tienen al intentar ingresar a su perfil.

"No me deja entrar a las respuestas de los comentarios en los vídeos, le doy ´ver más´ y no se desglosan"; "A mí solo me dice que no se puede actualizar el feed y no me cargan algunas historias", "Al parecer todo perfecto pero al querer acceder al perfil o incluso buscar algo en la misma dice que no se puede actualizar las historias y feed", son algunos de los reclamos.

Aunque Instagram pertenece a Meta, hasta el momento no hay reportes de afectaciones hacia otras redes sociales como Facebook o el servicio de mensajería instantáneo, WhatsApp, los cuales funcionan a la normalidad.

"Mi cuenta de Instagram de escritorio no me funciona. Probé muchos navegadores y eliminé las cookies. El mensaje ´Lo sentimos, algo salió mal´ sigue apareciendo"; "No me cargan los videos y tardo mucho en entrar"; "No puedo subir fotos de mi galeria a instragram"; indicaron algunos usuarios afectados.