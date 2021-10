Termina con su relación de Tinder; suegra lo amenaza para que regrese y se case (VIDEO)

Un hombre terminó relación de Tinder y posteriormente su suegra comenzó a mandarle mensajes de amenaza para que volviera y se casara.

Desde su lanzamiento, la aplicación de citas, Tinder, comenzó a ganar cada vez más popularidad; por lo que los usuarios no dudan en registrarse en esta app con la finalidad de encontrar pareja.

Termina con su relación de

Tinder

; la mamá de su cita comienza a amenazarlo para que vuelva y se case

Recientemente, Un hombre de Georgia, Estados Unidos narró por medio de su cuenta de TikTok, como fue que ocurrió esta sorprendente e insólita historia con su cita de Tinder.

En el video, el hombre identificado con el nombre de usuario @trustmeiamaexpert , comienza a detallar como fue que conoció al chico en cuestión.

De acuerdo con sus declaraciones, desde que comenzaron a salir, había cosas de su cita que lo dejaban bastante sorprendido, pues no era lo que él buscaba en una pareja.

Así que decidió terminar con esa relación. Lo que indudablemente el usuario de TikTok nunca se imaginó al hacer esto, es que la mamá del chico con el que salía comenzara a amenazarlo para que regresara con él.

Y por si eso fuera poco, la mamá también le pedía que se casara con su hijo; así como determinarle que los gastos de la boda se realizarían entre las dos familias, mitad y mitad.

"Debo decir que me sentí bastante devastada cuando mi hijo regresó a casa de la cita y no estaba comprometido con el hombre que ama. Así que me comunico con usted para solicitarle que inicie una relación con mi hijo y comience a planificar una boda de inmediato, la cual se pagará 50/50 entre las dos familias"