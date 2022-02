Tiene una enfermedad terminal y le confiesa a su esposo desea tener encuentro con su ex

Siempre que vivimos la partida de un ser querido, tenemos como deber moral el poder respetar y ayudar a que se cumpla la última voluntad de la persona fallecida aunque en ocasiones, se traten de cosas o acciones que son contrarias a nuestro actuar o pensamiento.

En este dilema se encuentra un hombre que buscó consejo y desahogo en Reddit, en donde compartió de forma anónima el dolor que está sintiendo en estos momentos debido a que a su esposa le han diagnosticado una enfermedad terminal, cuyo pronóstico de vida es de tan solo 9 meses.

El hombre inicia su texto explicando que le es complicado concebir cómo será su futuro sin poder compartirlo con la mujer con la que ha estado casado en los últimos 10 años, y es por ello que le gustaría que sus últimos días en este mundo sean buenos y sobre todo, le encantaría poder concederle sus últimos deseos.

Sin embargo, la historia ha dado un giro radical con lo que el hombre prosiguió narrando.

Resulta ser que hace unos días, platicó con su mujer del tema y abiertamente le preguntó cuál sería su máximo deseo a concretar antes de morir. Ella abiertamente le confesó que lo que más quería era tener relaciones sexuales con su exnovio.

"Por supuesto, me sorprendió y cuando le pregunté por qué diablos quiere eso, la respuesta fue bastante brutal cuando me reveló que ella piensa que su expareja es más compatible físicamente con ella. Después prosiguió con toda una explicación respecto a que el sexo no es solamente una cuestión física sino también algo emocional", escribió el hombre.

El esposo no sabe qué hacer, si negarle su última voluntad a su esposa moribunda por algo que él considera dañaría su propio ego o bien, dejar que cumpla su deseo pues esto la haría sentirse mejor.

"Honestamente, estoy tan enojado y me siento traicionado porque ella me pidió esto. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí porque ella se está muriendo. Sé lo que quiero decir, pero no sé si es correcto. Me duele tanto que el sexo con su ex aparentemente fuera tan bueno que necesita hacerlo una vez antes de morir. Odio todo esto. Realmente no estoy seguro de qué hacer", sentenció este marido confundido.