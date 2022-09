TOP 3 de los mejores ERP para Pymes que debes conocer

Extracto: Este sistema te permite tomar decisiones comerciales rápidas al analizar la situación comercial prácticamente en tiempo real.

La necesidad de la implementación de ERP´s para Pymes se ha discutido muchas veces a medida que avanza la TI. Estamos seguros que, como empresario, te has incluido en el debate de hacer la inversión en ellos, o no.

Pero seamos claros, no hay duda de que un ERP es una herramienta extremadamente adecuada para la gestión de datos y la toma de decisiones futuras. Sabemos que suele ser utilizada por grandes corporaciones, pero también las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de adaptarse a ellas y crecer de manera organizada y eficiente.

¿Por qué implementar un ERP?

Una de las principales razones por las que deberías invertir en un ERP es que con este sistema se pueden tomar decisiones comerciales rápidas al analizar la situación comercial prácticamente en tiempo real.

Un hecho es seguro: en el mundo actual, que cambia rápidamente y existe incertidumbre comercial, no es fácil sobrevivir ni siquiera para las grandes empresas.

En ese sentido, las Pymes deben aprovechar al máximo las oportunidades tecnológicas que se viven en esta era, e ir un paso delante de sus competidores, mediante una gestión que se adapte a los tiempos que cambian rápidamente.

Top 3 de los mejores ERP para PYMES

A continuación, te presentamos 3 opciones de ERP que las Pymes pueden implementar para obtener excelentes beneficios:

1.- SAP Business One

A menudo escuchamos que las soluciones de SAP son implementadas en las grandes empresas y es verdad; muchas corporaciones a gran escala las utilizan.

Pero la realidad es que Business One es un producto SAP ideal para pequeñas y medianas empresas. Casi todas ellas lo han introducido generalmente como un ERP, es decir, no solo en el área de negocio contable, sino también en el área logística.

Independientemente de la industria o la etapa de crecimiento de tu empresa, SAP Business One puede satisfacer las necesidades y la complejidad de tu negocio. Para ver cómo SAP Business One puede respaldar a tu empresa, lo más recomendable es acercarse a una consultoría SAP Business One para recibir asesoría en los pasos y costos de implementación.

En México, Xamai es una consultoría especializada en SAP Business One, que puede explicar detalladamente las funciones principales de SAP B1 dentro de tu negocio.

¿Es costoso implementar SAP Business One?

La mayor pregunta que se hace cualquier empresario con los consultores es: ¿Cuánto cuesta implementar SAP?

Las estimaciones varían mucho según el propósito de la empresa y la escala de la introducción de SAP, pero cuando realmente calcules el costo, debes verificar los puntos que deseas tener en cuenta.

Finalmente, llegarás a la conclusión de que el costo de implementar SAP es mucho más bajo de lo que solía ser tiempo atrás, por lo que ya no tienes que preocuparte por estimaciones exorbitantes.

Los productos de SAP son más baratos que años atrás, en parte porque existen muchos paquetes ERP diferentes y la competencia es mucha.

2.- SAGE

SAGE es un ERP que automatiza las gestiones financieras y comerciales, incluidas las operaciones de logística, servicios y gestión de proyectos. Es útil para las Pymes al asegurarse de que todos sus procesos comerciales funcionen juntos de manera eficiente. Puede crear la lealtad del cliente y mejorar las relaciones con socios y proveedores al mejorar el rendimiento.

El ERP Sage está diseñado para ahorrarte tiempo al ingresar información detallada y permitirte pasar más tiempo realizando un análisis del panorama general de la empresa, lo que te ayudará para hacer crecer tu negocio.

3.- Aspel

Si eres dueño de una pequeña empresa, Aspel puede ser una opción ideal. Sin embargo, si analizas tu negocio y te das cuenta de que existe una tendencia al crecimiento continuo de manera exponencial, la mejor opción sería SAP Business One pues te ayudaría a resolver cualquier necesidad de integración de datos e información en todas las áreas y poder tomar decisiones correctas en tiempo real.

Recuerda que cada ERP es adecuado a diferentes industrias y escalas de ella. Teniendo en cuenta la magnitud de la organización de la empresa y su compatibilidad con las operaciones existentes en ella, elegir un producto ERP que coincida con el negocio, conducirá a operaciones más eficientes y el éxito comercial por encima de sus competidores.