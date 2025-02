Trump lanza mensaje de san Valentín a migrantes ilegales

Las cuentas oficiales de la Casa Blanca emitieron una imagen en conmemoración del día de san Valentín, donde se envió un mensaje a los inmigrantes ilegales.

En la imagen aparecen el presidente Trump y Tom Homan, el zar de la frontera con la frase, "Roses are red, violets are blue, come here illegally and we´ll deport you".

Happy Valentine's Day ?? pic.twitter.com/6d7qmo7gtz — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025

"Las rosas son rojas, las violetas azules, ven aquí ilegalmente y te deportaremos", dijo la Casa Blanca en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Trump prometió en su campaña electoral llevar a cabo la mayor deportación de migrantes indocumentados en la historia del país y Homan es el encargado de implementar su política.