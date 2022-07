Venden Gemas del Infinito, cuestan 25 millones de dólares

Este fin de semana, en La Comic-Con de San Diego, se realizó al lanzamiento del máximo artículo de colección de Marvel Studios: una guanteleta de Thanos con las seis Gemas del Infinito.

De acuerdo al diario Reforma, este artículo ya existía en el mercado con varios diseños y variantes, pero esta versión es realmente especial, pues para adquirirlo es necesario desembolsar, 25 millones de dólares, unos 500 millones de pesos mexicanos.

"Era inevitable ¡Presentamos la colección Infinity Gem de @ECGEMSOFFICIAL Inspirada en el Universo Marvel, la colección consta de seis gemas de otro mundo que se unen para lograr una belleza sin igual. ¿Qué piedra del infinito es tu favorita de la colección?"

It was inevitable. Presenting the Infinity Gem Collection by @ECGEMSOFFICIAL! Inspired by the Marvel Universe, the collection consists of six otherworldly gems that come together for unparalleled beauty. Which Infinity Stone is your favorite in the collection? pic.twitter.com/5YVrdkWx2N