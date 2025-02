Venezolano pide no ser deportado a México por la inseguridad

Un migrante venezolano se ha hecho viral en las redes sociales después de subir un video a su cuenta de TikTok, donde pide a las autoridades estadounidenses que no lo deporten a México, debido a la inseguridad, ni a Colombia, donde su moneda nacional no vale nada.

En el video, el venezolano pidió a las autoridades en caso de que este sea deportado, pidió no ser envidado a México, pues según el venezolano, "roban mucho y están secuestrando a la gente".

Los mismos pidió con Colombia, afirmando que la moneda de aquel país no vale nada, comparándolo con su nación natal, por lo que pidio ser enviado a Perú.

"Yo soy un venezolano en los Estados Unidos y en dado caso de que me llegasen a deportar, lo único que le pediría al Gobierno de Estados Unidos es que no me manden ni para México ni Colombia, que me manden directo a Perú", expresa el hombre en el video.

"Prefiero que me manden a Perú porque allá tengo familia y, en dado caso, puedo hablar con una amistad para que me vendan mis cosas en EE.UU. y me manden dinero".

El migrante también aclaró que no quiere ser enviado de regreso a Venezuela, pues considera que allí no tendría oportunidades: "No quiero Venezuela, porque ya no puedo regresar sin nada"