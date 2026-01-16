Estadio Monterrey: Wesley Sneijder revive polémica del penal en 2014

La capital de Nuevo León se ha convertido en el epicentro del fútbol internacional con la llegada del Juego de Leyendas 2026. El Estadio Monterrey, que se prepara para ser sede mundialista este verano, abrirá sus puertas para un choque titánico entre las figuras históricas de México y los astros de la FIFA.

Entre las estrellas internacionales destaca Wesley Sneijder. El exmediocampista neerlandés, pieza clave del equipo FIFA, aprovechó su estancia en el "Gigante de Acero" para tocar una fibra sensible de la afición azteca: el polémico duelo de Brasil 2014.

La confesión que México esperó 12 años

Durante un encuentro con los medios, Sneijder se sinceró sobre los Octavos de Final de aquel Mundial, específicamente sobre la caída de Arjen Robben en el área que terminó eliminando al "Tri".

"Amo a México y tengo grandes recuerdos aquí, aunque sé que ustedes quizás no tengan los mejores de mí. Siendo honesto y diciéndoles la verdad: no era penal. Pero así es el fútbol, a veces las emociones ganan", confesó el neerlandés entre risas.

Sneijder, quien fue el autor del gol del empate en aquel fatídico partido, recordó la resiliencia de su selección y el impacto psicológico que sufrió el equipo mexicano en los minutos finales.

La resistencia: "Fue un partido durísimo, batallamos mucho. Estábamos abajo 1-0, pero seguimos empujando".

El gol del empate: "Cuando recibí el balón, sabía que entraría. Ese fue el momento en que México se quebró; jugar los últimos 10 minutos con el empate en contra es una batalla mental muy difícil".

Más allá de la polémica, el neerlandés se mostró entusiasmado por participar en el Juego de Leyendas. Destacó que lo que más disfruta es la convivencia en el hotel y los vestidores, especialmente con excolegas a los que solo enfrentó como rivales durante su carrera profesional.

Para Sneijder, volver a calzarse los botines en un escenario que está a meses de recibir la Copa del Mundo es un privilegio que le permite revivir la mística del fútbol de alto nivel junto a los grandes referentes del deporte.