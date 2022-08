¡Y se marchó! Joven pasea en colchón inflable y es tragado por coladera

Un video en el que aparece un joven navegando en un colchón inflable se volvió viral en las últimas horas, luego de que fuera tragado por una coladera gigante.

Según la grabación publicada en diferentes plataformas y difundida en medios de comunicación, se ve al joven arriba de un colchón inflable recorriendo un canal con la ayuda del agua de lluvia.

Sin embargo, a pesar de que al principio todo parece bajo control, la situación se le fue de las manos cuando se acercó a una enorme coladera, donde fue tragado, mientras que la persona que debía rescatarlo no pudo hacer nada que valiera la pena.

#Viral en las redes sociales.

Captan a joven en un colchón inflable sobre el Canal Gomez Morin en Delicias Chihuahua después de la intensa lluvia que azotó a la Ciudad y dejó inundaciones repentinas.

La segunda parte del video espero obtenerla en próximas horas pic.twitter.com/U9waCHo2eI — Chihuahua Tiempo Severo (@ClimaChihuahua1) August 26, 2022

El videoclip con final no feliz fue grabado por un automovilista que iba por la calle paralela al canal, siguiendo con su celular la ruta del joven "navegante", no obstante, en su avance llegó la coladera y aunque primero puso el pie, no aguantó el tiempo suficiente.

Su amigo solo estiraba la mano, pero no se la "rifó" mucho por su amigo, quien simplemente fue tragado por la corriente hacia la coladera.

En tanto, usuarios de redes sociales han desatado polémica sobre dónde se registraron los hechos, mientras que unos dicen que se trata de San Nicolás, hay otros que aseguran que fue en Delicias, Chihuahua.

Finalmente, el video acaba justo en el momento que se desaparece por la coladera, sin embargo, medios aseguran que sí logró salir con vida de su imprudencia.