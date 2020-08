Abre el INE convocatoria, para consejeros locales

PUBLICIDAD

Abren convocatoria para ocupar los cargos de consejeras y consejeros electorales locales para los procesos federales 2020-2021 y 2023-2024, informó Julio César Coello Velasco, Vocal Ejecutivo del Distrito 03.

Comunicó que en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral quedó aprobada la convocatoria para ocupar los cargos mencionados que entrarán en funciones una vez que inicie el proceso electoral federal 2020-2021.

Las y los interesados deberán integrar un expediente, cuyos formatos están disponibles en https://bit.ly/33DVGPF.

El periodo de recepción de solicitudes será del 3 al 17 de agosto del año en curso, aseveró Coello Velasco.

Y, la recepción de la documentación será únicamente por correo electrónico, dirigido a Rodrigo Germán Paredes Lozano, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE Coahuila (rodrigo.paredes@ine.mx).

El correo deberá contener el expediente completo para ser consideradas y considerados candidatos postulantes, aclaró.

Los requisitos para postularse son ser mexicana o mexicano, estar en goce de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, tener residencia de dos años en la entidad.

Poseer conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

No contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.