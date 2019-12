Acusa a fundación de lucrar con su hija

PUBLICIDAD

La señora María de la Luz Soria denunció que la asociación Donando con Corazón lucró con la enfermedad de su hija Dulce Belem Rodríguez, quien falleció de cáncer de colon hace seis meses. La encargada Paola Silva entregó 14 mil 800 pesos cuando en redes sociales presumió que eran 20 mil pesos de apoyo.

Dulce de 33 años de edad, luchó casi dos años contra la enfermedad y fue hace seis meses cuando perdió la batalla, ahora sus tres hijos los tiene su mamá, quien explicó que vieron irregularidades en la venta de 100 boletos de 500 pesos cada uno, el dinero sería a beneficio de Dulce, sin embargo la asociación informó que debían pagar gastos de la cocinera, refrescos, aguas, cerveza y más cosas.

“Los días siguientes del evento, le hablaba para que le pagara lo que se juntó y Paola solo le decía que no había pagado ciertas cosas del mismo, decidimos buscarla en la presidencia donde trabajaba y nos dijo que solo haría unos pendientes, regresó casi a las tres de la tarde y no entró a su oficina, se quedó platicando con otros”.

La familia encontró extraño que Paola le pidió a Dulce firmar muchos papeles y que le mostrara estados de cuenta, los depósitos que supuestamente le hicieron las personas para los boletos, jamás le llegaron sino que estaban dirigidos a la cuenta de la encargada de la asociación.

Dulce tuvo que mentirle diciéndole que los 14 mil pesos ya los debían a un prestamista con tal que se los entregara. María de la Luz dijo que jamás les dijeron con exactitud cuántos boletos vendieron en total, solo que fueron “casi todos” y el día del evento había más de cuatro mesas llenas.

“Ella se excusó diciendo que no le dio todo el dinero para que Dulce no se lo entregara al ex marido, cosa que jamás hizo, se utilizaron para los gastos en células madre, tratamientos y otras necesidades. Entonces mi hija pidió a las personas que ya no depositaran porque la fundación ya no la iba a ayudar”.

La familia no desea que la asociación – la cual no está constituida- les devuelva el dinero, piden que dejen de lucrar con las enfermedades de las personas que más necesitan de una ayuda verdadera.