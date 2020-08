Al menos 90 personas atrapadas bajo escombros tras derrumbe de edificio en Mumbái

Al menos 90 personas habrían quedado atrapadas entre los escombros de un edificio de cinco pisos que se derrumbó el lunes al sur de la capital financiera de India, Mumbái, según la policía del estado de Maharashtra.

El edificio, que comprendía alrededor de 47 apartamentos, se derrumbó el lunes por la noche, dijo la fuerza en un comunicado.

Las autoridades informaron que 28 personas fueron sacadas por equipos de rescate en medio de fuertes lluvias monzónicas y los residentes locales se habían unido a la operación en el lugar del desastre en Mahad, una ciudad industrial a unos 200 kilómetros al sur de Mumbái.

Las autoridades todavía no han determinado el número de muertos.

Las cadenas de TV locales mostraron imágenes de los escombros con los lugareños y la policía tratando de rescatar a las personas atrapadas y también al menos una ambulancia saliendo del área mientras las personas que rodeaban el lugar realizaban llamadas telefónicas frenéticas.

At least 90 people, including children, are trapped in the debris of a five-story building that collapsed south of India’s financial capital Mumbai – police officials pic.twitter.com/e68mt3gt0Q

— TRT World (@trtworld) August 24, 2020