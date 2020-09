‘Antigrita’: Con testimonios de violencia, mujeres denuncian impunidad y falta de atención

Desde los balcones del edificio tomado, las víctimas comenzaron a relatar las historias de violencia que las han llevado a unirse en colectivos y luchar “hasta que la dignidad se haga costumbre”. Expresaron que la celebración del Grito de Independencia en México no significa nada para quienes son madres de personas asesinadas sin justicia o desaparecidas, por lo que decidieron realizar una ‘antigrita’, desde el refugio.

Al evento acudieron alrededor de 300 mujeres que a lo largo de la tarde, además de escuchar los testimonios de las víctimas, gritaron consignas feministas, bailaron, cantaron y acompañaron las presentaciones musicales de artistas como Vivir Quintana, o el stand up de comediantes feministas. En todos los actos, se recordó la falta de respuesta de las instituciones.

‘Antigrita’ Graciela López / Cuartoscuro

Testimonios de mujeres que buscan

La ‘Antigrita’ comenzó con los testimonios del colectivo Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Guerrero; 11 madres, hermanas e hijas explicaron lo que ha sido buscar a sus seres queridos sin el apoyo de las autoridades y siempre con amenazas.

“Mi nombre es Ivonne Álvarez. Yo busco a mi hermano desde hace siete años, Juan Álvarez. Tengo que estar aquí, en manifestaciones, cerrando calles y no tengo miedo, lo perdí todo desde hace muchos años. Tengo que ser fuerte para encontrar a mi hermano porque es la promesa que le hice a mi madre”. Hermana de desaparecido

Tras escuchar cada una de las historias, las mujeres desde la calle República de Cuba, contestaban con un “¡No estás sola!” para expresar su apoyo; contaron que las fiscalías no buscan a sus desaparecidos, no detienen a los agresores y no resuelven los casos; las comisiones de derechos humanos tampoco les resuelven sus quejas.

Cinco demandas impunes

Luego, Karla García tomó el micrófono para contar su historia que incluye cinco denuncias por violencia de su pareja, incluida un intento de feminicidio, pero que siguen sin resolverse, el responsable está libre y continúa hostigando con entregarle al hijo que tuvieron ambos.

Compartió que tiene miedo de ser un número más de la estadística de las 11 mujeres asesinadas al día en México pero se unió al Frente Nacional Ni Una Menos porque con las víctimas quienes la han apoyado desde que inició la toma de la CNDH el pasado 4 de septiembre.

‘Antigrita’ Graciela López / Cuartoscuro

Mujeres con Vivir Quintana Graciela López / Cuartoscuro

Explicó que en el Refugio se reciben a las víctimas con abogadas para asesorías pues en muchas ocasiones los procesos se han estancado porque no saben qué sigue; y también denunció la falta de protección institucional a las niñas y niños, como víctimas directas de la violencia contra las mujeres.

Mujeres rechazan respuesta de la CNDH

Luego de que las víctimas tuvieron una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la CNDH publicó un comunicado donde señaló que aceptaba el pliego petitorio entregado, sin embargo, en la ‘Antigrita’ las mujeres reclamaron que fue un mensaje para la población en general porque la presidenta Rosario Piedra, no se ha acercado a dialogar.

“¿Cuándo va a venir usted a estar con nosotras? Porque ya no las vamos a ir a buscar. Hable con la verdad, hable con la verdad como es su obligación. No nos está regalando nada, este espacio es nuestro, es de las víctimas, es de todas las personas que se han visto violentadas en sus derechos humanos. Se lo decimos desde aquí: no nos vamos a salir”. Mujer en la Casa de Refugio