Arsenal rescató empate

PUBLICIDAD

No le fueron tan bien las cosas al Arsenal, que, aunque empató en el partido inaugural del timonel Mikel Arteta, mostró una cara más amable. El técnico español apostó por cambiar el rumbo de su equipo con alguna cara nueva. Özil, Lacazette y Sokratis aparecieron por el once y los cañoneros firmaron una buena segunda parte con la que rozó la victoria.

Con un Pierre-Emerick Aubameyang que se puso el equipo en los hombros, los Gunners estuvieron a punto de remontar el tanto inicial de Gosling, que abrió el marcador en la primera parte después de aprovechar un pase de la muerte de Stacey. El Bournemouth, con poco, volvió a perforar la portería del conjunto londinense, que no encadena dos partidos sin recibir un gol desde febrero de 2016.

Entonces, Aubameyang lideró la reacción del Arsenal en el segundo acto y consiguió el tanto del empate con un remate desde dentro del área. Después, estuvo a punto de marcar el segundo, pero no dio ese placer al equipo de Arteta, ahora undécimo en la clasificación.