Bernie Sanders se baja de la carrera presidencial de EU

El senador demócrata Bernie Sanders anunció esta mañana a su equipo de campaña que abandona la carrera por la candidatura presidencial por el Partido Demócrata.

Con esta decisión, el exvicepresidente Joe Biden tiene la vía libre para buscar contender por la candidatura presidencial y se convierte en el rival de Donald Trump para las elecciones de noviembre próximo.

Bernie Sanders competía por segunda vez por la candidatura demócrata a la Presidencia de ese país y se prevé que ofrezca un mensaje a sus seguidores por medio de una transmisión en su página de internet.

Cabe mencionar que al inicio de la elecciones primarias del Partido Demócrata, Sanders era puntero y el candidato a vencer.

Pero el pasado “Supermantes” del 3 de marzo fue rebasado por Joe Biden, quien ha sumado los respaldos de los demás contrincantes.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020