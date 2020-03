Billie Eilish se quita la ropa para dar poderoso mensaje

¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él», dice parte del video.